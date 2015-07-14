Rüşvet aldığı için protesto edilen MHP'li belediye Meclis Üyesi istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye meclisinde grupları bulunan CHP, AKP ve HDP’li meclis üyeleri adı rüşvet iddiasına karışan MHP’li belediye meclis üyesinin istifa etmemesini toplantıya katılmayarak protesto etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise meclis üyesinin istifa ettiği bildirildi. Adı rüşvet iddiasına karışan diğer meclis üyesi M.Ç ile ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Evrensel'de yer alan habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantının yapılacağı saatte Kongre ve Sergi Sarayı'na gelen 3 partiye üye belediye başkan ve meclis üyeleri oturuma katılmayarak dışarıda bekledi. Adları rüşvet iddiasına karışan MHP'li meclis üyeleri K.U. ve M.Ç.'nin de katılmadığı 77 üyeli meclis toplantısında, 39 üye yer aldı. Mecliste grupları bulunan CHP, AKP ve HDP'li meclis üyelerinin, adı rüşvet iddialarına karışan MHP'li 2 meclis üyesinin istifa etmemesini gerekçe göstererek, toplantıya katılmayıp meclisi boykot ettikleri bildirildi.

Kocamaz soruları yanıtlamadı

Meclis toplantısı çıkışında gazetecilerin bazı meclis üyelerinin oturuma katılmama kararını sorması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, cevap vermeyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Tepki nedeniyle Kocamaz ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Gerginliğin ardından Kocamaz soruları yanıtlamadan ayrıldı.

Meclis Üyesi K.U istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir ve Toroslar Belediyesi meclis üyesi K.U.'nun, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, K. U.'nun istifa dilekçesinin, 13 Temmuz 2015 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı birinci birleşiminin başlamasına az bir süre kala, saat 13.45'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada adı rüşvet iddiasına karışan M.Ç ile ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Burhanettin Kocamaz göreve geldiğinde belediye binasının kapısına "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez" yazısını astırmıştı.