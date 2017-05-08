Rüşvet alan hâkimi tutuklayan hâkim de 'FETÖ'den tutuklandı!

Meslekten ihraç edilip haklarında gözaltı kararı verilen 23 hâkim ve savcıdan 5’i tutuklandı. Önceki günlerde rüşvet alan hâkim H.A.'yı tutuklayan hâkim M.Ö. de 'FETÖ' soruşturmasında tutuklandı. Hâkim Ö.’nün mahkemede sorgu yaptığı sırada gözaltına alındığı ve ifadesinde "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalandığı ortaya çıktı.

'FETÖ' yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya’da bulunan hakim ve savcılar gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Savcı karşısına çıkarılan 23 hakim savcıdan 5’i, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanırken 11’i ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 7 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Hakimlere sorgu yaparken gözaltı

Tutuklananlar arasında olan bir isim ise dikkat çekti. Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B.’i tutuklayan Sulh Ceza Hakimi M.Ö. de tutuklanan 5 hakim arasında. Öte yandan Hakim Ö. ile tutuklanan Bilecik Sulh Ceza Hakimi K.B.’nin mahkemede sorgu yaptıkları sırada gözaltına alındıkları öğrenildi.

İtirafçı oldu

Rüşvet alan hâkimi tutuklayan hakim olan M.Ö.’nün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt hakkında bildiklerini ifadesinde anlattığı ortaya çıktı. Bilecik hakimi K.B.'de ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock tespit edildi. Boyraz’ın babasının adına kayıtlı olan telefona ByLock yüklediği tespit edildi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli 1 savcı ve 2 hakimin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.