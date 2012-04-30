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Spor

Rüştü Reçber'den ilginç itiraf

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Rüştü Reçber, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe karşılaşması sonrası inanılmaz bir itirafta bulundu

30 Nisan 2012 01:27

Spor Toto Süper Final'de Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin file bekçisi Rüştü Reçber, hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Reçber, ''Sevgili hakeme sesleniyorum: Ben ona bir hakaret ettim ve bana aynı şekilde cevap verdi. Madem hakaret ettim neden beni sahadan atmadı?'' dedi.

Rüştü Reçber, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, maça ilişkin konuşacak çok fazla şeyin olmadığını belirtti. “Çok düşündüm ama bir şeyi itiraf edeceğim” diyen tecrübeli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Bu aslında acı ve belki de kendimi ispiyonlamak gibi şey. Sevgili hakeme sesleniyorum: Ben ona bir hakaret ettim ve bana aynı şekilde cevap verdi. Madem maç esnasında ona hakaret ettim beni niye atmadı? Buradan sesleniyorum kendisine: Kimse bana 'Sen adam değilsin' diyemez. Ben o heyecanla, o stresle bir şey söyleyebilirim. Cezam nedir? Atarsın, raporunu yazarsın, üç maç, beş maç neyse yerim. İkinci bir nokta da, kimsenin bizim üzerimize saha içinde bu kadar gelmeye hakkı yok. Hakemler için söylüyorum. Biz sustukça basıyorlar üzerimize. Yazıktır. Biz de emek veriyoruz. “
 
Rüştü Reçber, sözlerini, “Fenerbahçe'yi kutluyorum” diyerek tamamladı. Rüştü’nün bu sözleri sonrası gözler hakem Halis Özkahya’ya çevrildi.

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