Rüştü, Barcelona'ya mı gidiyor?

Beşiktaş'ın yıllara meydan okuyan file bekçisi Rüştü Reçber, kariyerini 2 yıl daha devam ettirmek istediğini belirtirken eski takımı Barcelona ile birlikte önemli projelere imza atacaklarını belirtti.



Radyospor'a açıklamalar yapan Rüştü Reçber, "Barcelona Başkanı Sandro Rosell'le uzun yıllardır tanışıyoruz. Çok iyi bir dostluğumuz var. Beni 2003 yılında İstanbul'a almaya gelen kişidir. O zaman yönetim kurulu üyesiydi. Eski başkan Laporta'yla birlikte çalışıyordu. Barcelona basketbol takımının final four maçları için buraya geldiğinde beni aradı. Yemek yedik. Zaman geçirdik. Güzel projelerimiz var, kafamızda, onları zamanla hayata geçireceğiz. Tabii gerçekleşmeden projelerden bahsetmek doğru olmaz. Söylediğiniz Barcelona'da yaşamak, Barcelona futbol takımı için çalışmak projelerden bir tanesi olabilir. Her şeyi zaman gösterecek" dedi.



Jübile teklifi Abdullah Avcı'dan geldi, çok mutlu oldum



Milli Takım'da jubile projesine de değinen deneyimli file bekçisi "10 gün önce Abdullah Avcı beni aradı. Benimle ilgili jubile projesinden bahsetti. Ben de bundan mutluluk duydum. kendisi benim uzun yıllar milli takımda görev yaptığımı ve milli takımı bıraktığımı; ancak resmi bir maçla veda etmenin daha doğru olacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bundan büyük bir onur duyduğumu söyledim. Kısmetse takımla birlikte kampa gireceğim. Sanırım ilk 3 maçtan birinde oynayıp, milli takımdaki görevimi resmi olarak noktaya koyacağız. Abdullan Avcı ve ekibine çok teşekkür ederim. Güzel bir jest yaptılar" diye konuştu.



İki sezon daha Beşiktaş'ta oynayıp futbolu Beşiktaş'ta noktalamak istiyorum



Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Rüştü Reçber, "Bu sezon büyük sorunlarla uğraştık. Yeni yönetimimizde büyük sorunlarla uğraşıyor ve bunları çözmek için büyük bir çaba sarfediyor; ama sanırım önünmüdeki süreçte kendileriyle bir araya geleceğiz. Ben şahsi olarak Beşiktaş'ta futbol hayatıma nokta koymayı istiyorum. Şu aşamada futbol olarak bir kaç yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bu arz talep meselesidir. Biz henüz başkanımız ve yöneticilerle bir araya gelmedik. Daha büyük sorunlarla uğraşıyorlar. Ama benim için hiç sorun olmaz. Bana 'biz seni aramızda görmek istiyoruz' dedikleri zaman yetirlidir. Benim için her şey okeydir. Ben gizik ve mental olarak 2 sezon daha futbol oynayabileceğimi düşünüyorum. Bundan sonra da en iyi şekilde hizmet edeceğim. Bu yaşıma kadar başarıyla geldim. Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet ederek futbolu noktayı koymak istiyorum. Bunun da Beşiktaş'ta olmasını istiyorum. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum" dedi.



Fedakarlık yapacağız



Yeni yönetimin işini kolaylaştırmak adına yeni sözleşme için fedakârlık yapmaya hazır olduğunu ifade eden Rüştü, "Yeni yönetimimiz gerçekten zor bir dönemde göreve geldi. Büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Hem takımın hem de kulübün sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Çok olumlu etkiler bıraktılar. Bizlerle dialoğu, paylaştıkları hakikaten çok güzel şeyler. Tabii yeni yapılanma içindeler. Bu konuda bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben şahsen bunu yapacağım. Diğer arkadaşlarımızın da fedakârlık göstereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.