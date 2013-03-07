Russell Crowe UFO mu, hayal mi gördü?

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Russell Crowe, bahçesinde çekim yaparken UFO gördüğünü iddia etti. Crowe, görüntüleri Twitter hesabından paylaşınca internette alay konusu oldu.

Russell Crowe, Avustralya’da ilginç bir görüntü yakaladı.

Ünlü aktör, arkadaşıyla beraber botanik bahçesinden uçan yarasaları kameraya yakalamayı planlıyordu. Ancak Crowe’un fotoğraflardaki üçgen şeklindeki hareket eden ışık hüzmesi dikkatini çekti.

Oscarlı aktör üç farklı fotoğrafı birleştirerek video haline getirdi ve ‘UFO mu?’ mesajıyla Twitter’da paylaştı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Crowe, görüntülerin gerçek olduğunu ve kameranın flaşını kullanmadığını yazdı.

Crowe’un bazı takipçileri, “Sonunda seni almaya mı geldiler?”, “Kameranın önüne park ettiğin arabanın cama yansıması” mesajlarıyla fotoğrafla dalga geçti.