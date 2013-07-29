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Kültür-Sanat

Russell Crowe Edirne'de

Russell Crowe: Tarihi dokudan çok etkilendim. İnşallah buralarda film çekebilme şansımız da olacaktır

29 Temmuz 2013 10:30

"Gladyatör", "Akıl Oyunları" ve "Robin Hood" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü aktör Russell Crowe, Çanakkale Savaşı'nda kaybolan iki oğlunu arayan Avustralyalı babanın 1919'da Türkiye'ye gelişini anlatan filminin bazı sahnelerinin çekileceği belirtilen Edirne’de, tarihi mekanları gezdi.

Crowe, Selimiye Camisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tarihi konaklar ile Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nı gezdi.

Crowe, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'yi gezdiğini ve kentteki tarihi dokudan çok etkilendiğini  belirterek, ''Çok güzel yerleri, mekanları gezdik. Tarihi dokudan çok etkilendim. İnşallah buralarda film çekebilme şansımız da olacaktır" dedi.

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