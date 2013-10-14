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Russell Crowe Cem Yılmaz ile yemek yedi; Twitter'dan Gezi'ye selam çaktı

Russell Crowe, 'Jem Yılmaz’la yemekteyiz, çatalımı çalıyor Çakal' diyerek Cem Yılmaz'a Jem ve Shem diye hitap etti

14 Ekim 2013 10:55

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, akşam yemeğinde Russell Crowe ile bir araya geldi.

Çanakkale savaşına katılan Anzaklar'la ilgili filminin ön hazırlık çalışmaları için Türkiye 'de bulunan Avustralyalı aktör Russell Crowe, dün akşam saatlerinde komedyen Cem Yılmaz'la birlikte yemek yedi.

Radikal’de yer alan habere göre, buluşmayı Twitter ’dan duyuran ünlü aktör, "Jem Yılmaz’la yemekteyiz, çatalımı çalıyor Çakal" derken Cem Yılmaz'a Jem ve Shem diye hitap etti.

Cem Yılmaz'ın karizmatik ve eğlenceli biri olduğunu yazan Crowe, Gezi olaylarının sloganlarından "Occupy Gezi" (Gezi'yi işgal et)sloganına atıfta bulunarak "Occupy Cem !!" ifadesini kullandı.

 

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