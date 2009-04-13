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Dünya

Ruslarla savaşan Rambo Rus çıktı

Rocky ve Rambo filmlerinde Ruslarla 'savaşan' Amerikalı aktör Sylvester Stallone’nin Rus soyundan geldiği ortaya çıktı

13 Nisan 2009 03:00

Rocky ve Rambo filmlerinde Rusları perişan eden karakterleri oynayan Amerikalı aktör Sylvester Stallone’nin Rus soyundan geldiği ortaya çıktı.

Filmlerde Vietnam Savaşı gazisi Rambo’nun, Afganistan’da komünist Rus güçlerine karşı tek başına zafer kazandığını, Rocky Bilbao’nun da Ivan Drago adlı Rus boksörü ringde perişan ettiğini hatırlatan İngiliz Daily Mail gazetesi, şimdi Stallone’nin Ruslara bir özür borçlu olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre, Hollywood biyografilerinde İtalyan asıllı Amerikan olduğu belirtilen Stallone’nin bizzat kendisi, filmlerinde tasvir edilen "şer imparatorluğu"nun soyundan geliyor.

ABD’ye iltica etmiş

Daily Mail’in haberine göre Sylvester Stallone’nin annesi Jackie, soyağacının köklerini araştırarak Rusya’da nasıl bulduğunu anlattı.

Babaannesi Rose’un 19. yüzyılda kaçıp Amerika’ya iltica eden bir Rus olduğunu keşfeden Jackie, Gorbaçov’un şahsi yardımıyla ve KGB’nin desteğiyle gittiği Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir akrabalarını bulmuş. Ukrayna’nın en zengin kişisi olan Valeri Kravçenko, Stallone’ye inanılmaz
derecede benziyor.

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