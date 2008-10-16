Rusların yarısı birikimlerini gayrimenkule yatırıyor

Rusya'da günlük yayınlanan Kommersant gazetesinin bu günkü sayısında yer alan haberde, para birikimlerini küresel krizden kurtarmak isteyen Rusların gayrimenkulleri tercih ettikleri açıklandı.



Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin 4-5 Ekimde yaptığı araştırma sonuçlarına dayanılan habere göre, ekonomik kriz sırasında paralarını korumak isteyen Rusların yüzde 51'i gayrimenkul almayı tercih etti. 1998 krizi döneminde bu rakam yüzde 45 idi. 1998 krizi sırasında birikimlerini korumak için altın veya diğer değerli madenleri tercih eden Rusların oranı yüzde 26'dan yüzde 19'a indi.



Buna rağmen Rusya'nın devlet bankası olan Sberbank'ın müşteri sayısı 1998 krizinden bu yana iki defa yükseldi. 1998'de Rusların yüzde 9'u Sberbank'ı tercih ederken, bu yıl bu rakam yüzde 17'ye ulaştı. Paralarını dövizde korumak isteyenlerin sayısında ise tersine, çok büyük düşüş oldu. 1998'de para birikimlerini yabancı dövizde tutmayı tercih edenlerin oranı yüzde 39'dan yüzde 5'e düştü. Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü paralarını korumanın en uygun yolunun "Rus para birimi olan Ruble alma" olduğunu savundu.



Şirket hisse senedine yatırım yapanların sayısı ise yüzde 8 oldu. Gazete haberine göre, Rusların yüzde 32'si paralarını banka hesaplarında tuttuklarını yüzde 13'ü ise bu paraları kaybetmekten korktuklarını belirtti. Araştırmada, Rusların yüzde 18'i 1998 krizinin tekrarlanmasından, yüzde 16'si enflasyonun yükselmesinden yüzde 15'i ise küresel ekonomik krizin etkilerinden endişelendiklerini açıkladılar.

