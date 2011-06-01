Rusların gözü bu Türk futbolcuda

T24 - Rusya Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'un, Türk asıllı bir futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği bildirildi.





Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Hasan Kabze derken bir Türk futbolcuya daha Rusya yolu gözüktü!..

Rusya Ligi'nin iddialı ekiplerinden Zenit St. Petersburg'un, Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı renklerine bağlamak için harekete geçtiği bildirildi.

Zenit St. Petersburg'un, Alman kulübüyle 2014 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için 14 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

Bu arada Serdar Taşçı'nın menajeri Uli Ferber, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir teklifin olmadığını, genç futbolcunun da tamamıyla yeni sezona konsantre olmaya çalıştığını söyledi.

Stuttgart menajeri Fredi Bobic de Serdar Taşçı'dan son derece memnun olduklarını ifade ederek, oyuncunun kendileriyle 2014 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı.



