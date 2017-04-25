Rusların çoğu Putin’e güveniyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center’ın gerçekleştirdiği anket, Rusların yüzde 72’sinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiğini gösterdi.

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center,7-10 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın 137 yerleşim biriminden 1600 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan Rusların yüzde 72’si Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenliğini ifade ederken, sadece yüzde 17’si aksi yönde fikir belirtti.

Katılımcıların yüzde 32’si de Putin’e sempati duyduğunu, yüzde 10’u da hayranlık duyduğunu söyledi. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 17’si de Putin’e karşı nötr olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 32’si de Putin’e sempati duyduğunu, yüzde 10’u da hayranlık duyduğunu söyledi. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 17’si de Putin’e karşı nötr olduğunu ifade etti.

Putin'in başarısı

Katılımcıların yüzde 17’si Putin’in iktidarı süresince en büyük başarısının güvenliği arttırması ve orduda reformlar yapması olduğunu savundu. Katılımcılara göre Putin’in diğer başarıları da şöyle oldu:

— Rusya’nın uluslararası pozisyonunun güçlendirmesi (yüzde 14),

— Ülkede sakin siyasi süreci destekleyip düzen sağlaması (yüzde 8),

— Yolsuzlukla mücadeleye başlaması ve refah, maaş düzeyini arttırması (yüzde 32),

— Oligarkların nüfuzunu azaltması (yüzde 21).