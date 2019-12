Ruslar, 'We don't wanna put in'i istemiyor

Ruslar, Putin'e hakaret içerdiği gerekçesiyle tartışılan Gürcistan'ın Euruvision şarkısı "We don't wanna put in"i protesto etti.



Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya ve Başbakan Vladimir Putin'e "hakaret" olarak görülen Gürcistan'ın Eurovision yarışmasına katılmak için seçtiği şarkı protesto edildi.



Molodaia Gvardia (Genç Muhafız) adlı grup tarafından organize edilen gösteri, Gürcistan'ın Moskova Büyükelçiliğinin yakınında düzenlendi.



Gürcistan'ın "We don't wanna put in" adlı şarkısını protesto gösterisine onlarca Kremlin yanlısı militanın katıldığı belirtildi.