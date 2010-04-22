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Dünya

Ruslar Lenin'i unutuyor...

Eski SSCB'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in, yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuğu bildirildi.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Eski SSCB'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in, yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor. Ruslar son 10 yılda bugün 140'ıncı doğum günü olan Lenin'in yerine Stalin'in tercih ettikleri ortaya çıktı. Sosyolog Denis Volkov da Vladimir Putin'le birlikte ülkede Stalin'in polpülaritesinni arttığını dikkat çekti. Rus Ulusal Strateji Konseyi Genel Başkanı Valeri Homyakov da 2012'de yapılması muhtemel başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla, Putin'in yandaşlarının Stalin'in imajını daha fazla kullanacağını ve Lenin'in tamamen unutulacağını söyledi.


Rusya'da bugün 140'ıncı doğum günü kutlanan Lenin'in (1870-1924), kültürü Ruslar için eski SSCB'nin kurucusu, ama genç kuşak Ruslar için bir "heykelden" ibaret olduğu belirtildi.


Rus Levada Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, Rusların bu son 10 yıldır, Lenin'in ölümünden sonra, eski Sovyetler Birliği'nin lideri konumuna gelen Josef Stalin'i (1879-1953) devlet otoritesi olarak gördüğü ve Lenin'e tercih ettiğini ortaya koyuyor.


Araştırma, 20 yıldan az bir süre içinde, Lenin'i dünyanın "en üstün nitelikli adam" olarak gören Rusların sayısının yüzde 72'den yüzde 34'e düştüğünü gösteriyor.


Araştırma, bu düşüşe parelel olarak da Stalin'i "en üstün nitelikli adam" olarak gören Rusların sayısının arttığını (yüzde 12'ye karşı yüzde 36) ortaya koyuyor.





Levada merkezinde sosyolog olarak görev yapan Denis Volkov, Ruslar için Stalin'in eski Sovyetler Birliğinin fetihlerini simgelediği için Lenin'den daha çekici geldiğini söyledi.


Volkov, Rusya'da Lenin'in 16 bin 500'den fazla heykeli bulunduğunu sözlerine ekledi.


Volkov'a göre, 2000 yılında iktidara gelen ve çalkantılı 90'lı yıllardan sonra düzeni sağlamak ve otoritesini oturtmak isteyen Vladimir Putin'le birlikte, Stalin'in popülaritesi arttı.


Rus Ulusal Strateji Konseyi adlı kuruluşun Genel Başkanı Valeri Homyakov ise 2012'de yapılması öngörülen devlet başkanı seçimlerinin yaklaşmasıyla, Putin'in yandaşlarının Stalin'in imajını daha fazla kullanacağını ve Lenin'in tamamen unutulacağını kaydetti.


Bu arada internette openok.ru adresinde yayımlanan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir okulda yapılan yazılı sınavda bazı küçük öğrenciler, Lenin'le ilgili sorulara, "Lenin dükkanımızın yanındaki heykel", "Kasketli adam" veya "Kozmonot" gibi yakıştırmalar içeren cevaplar veriyor.

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