Ruslar füze kalkanlarını menzile aldı

T24 - NATO'nun füze kalkanına karşı çıkan Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu füzesavar ve radar sistemlerini konuşlandıran ülkeleri menzile alacağını açıkladı. Krasnodar’a yerleştirilecek İskender-E füzeleri Malatya’da kurulacak Kürecik radar üssü ile birlikte Türkiye’nin üçte birini vurabilecek.



ABD ve NATO ile Avrupa geneline kurulacak füze kalkanı konusunda bir türlü anlaşamayan Rusya, bu sistemin kurulacağı ülkeleri menziline alma tehdidinde bulundu. Füze kalkanı konusunda geçen yıl yapılan görüşmelerde Moskova hükümeti, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye’ye kurulacak sistemin ortaklaşa işletilmesi önerisinde bulunmuştu. Ancak bu öneri NATO tarafından reddedilmişti. ABD’nin iki ay önce hız verdiği füze kalkanı projesi kapsamında Malatya’nın Kürecik ilçesine radar üssünün kurulmasına karar verildi. Füzesavarların konuşlandırılması konusunda benzer bir anlaşma da Romanya hükümeti ile yapıldı. Bu durumdan rahatsız olan Rusya, daha önce Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ni menzile almak için Kaliningrad’a konuşlandıracağı İskender füzelerinin menzilini genişleterek Türkiye’yi de dahil etti. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, NATO füze kalkanı sistemini konuşlandıracak bütün ülkeleri menziline alacak İskender füzeleri kurma tehdidinde bulundu.

Menzili 2 bin kilometre



Füze kalkanı konusundaki Rusya’nın endişeleri karşılanmadığı takdirde Stratejik Silahların Sınırlandırılması (START) anlaşmasından tek taraflı çıkacakları uyarısında bulunan Medvedev, “Güç dengesini bozdurmayız. Endişelerimizi gideren bir çözüm bulunmazsa bu kalkanı delecek nükleer başlıklar geliştiririz. Ayrıca bu sistemi taktik İskender füzeleriyle menzile alırız” dedi. Rus basını, menzili 2 bin kilometreye kadar çıkan İskender-E füzelerinin Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar bölgesine de konuşlandırılacağını ve Malatya Kürecik’e yerleştirilecek radarları da vurabilecek kapasitede olduğunu yazdı. Romanya’da bulunan üssün de Belarus’a konuşlandırılaracak İskender füzeleri sayesinde menzile alınacağı bildirildi.

Bu sıkıntılı dönemde güçlü muhalefet olmaz



Rusya’da önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan seçimlerde devlet başkanı olmasına kesin gözle bakılan Başbakan Vladimir Putin, güçlü muhalefete karşı yaptığı konuşmayla ayakta alkışlandı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Putin, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde Rusya güçlü muhalefete tahammül edemez. Ekonomik belirsizliği gidermek için çıkarılması gereken yasaları güçlü muhalefet engelleyebilir. Böyle zamanlarda hükümet muhalefetin sakin davranması ve işleri berbat etmemesini bekler ama bunlar boş beklentiler. Önümüzdeki seçimlerde iktidarı daha güçlü bir şekilde ele alacağız ve topluma gittiğimiz yönün doğru olduğunu göstereceğiz” diye konuştu.

4 dakikada Türk sınırında



Rusya’nın NATO füze kalkanını etkisiz hale getirmek için konuşlandırmayı planladığı İskender-E füzelerinden bir tanesi Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar’a yerleştirilecek. 4 bin 600 kilogram ağırlığındaki bu taktik füzeler 18 dakika içinde 2 kişi tarafından atışa hazır hale getirilebiliyor ve 480 kilometre mesafedeki Türkiye sınırına 4 dakikada ulaşıyor. Saniyede 2 bin 100 metre hızla seyreden İskender füzeleri Krasnodar’dan fırlatıldığı takdirde, Türkiye’nin üçte birini vurabiliyor. Füzelerin menzilinde olan iller Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Kars, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Malatya ve Elazığ.



