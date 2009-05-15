Ruslar fiyat indirdi, ‘Beyaz Geceler’e ilgi yükseldi

Dünyadaki ekonomik krizin en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Rusya’da, uçak, otobüs ve gemi firmalarının fiyatlarını düşürmeleri, güneşin doğuşuyla batışının bir arada yaşandığı, ay ve güneşin gökyüzünde buluştuğu ‘Beyaz Geceleri’ yaşamak isteyenlere makul fiyatlarla seyahat fırsatı doğurdu.



Pronto Tur Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Rusya’daki uçak, otobüs ve gemi firmalarının global krizden etkilendiğini söyledi.



Bu nedenle, dünyada birçok kişinin merak ettiği ‘Beyaz Geceler’e ‘geçen yıla oranla yüzde 20’lere varan özel fiyat avantajıyla katılmanın mümkün’ olduğunu belirten Özkar, “En popüler olanı, ‘Volga Volga’ olarak adlandırılan Moskova’dan başlayan ve St. Petersburg’a kadar uzanan meşhur Volga Nehri üzerinde özel lüks nehir gemileriyle yapılan tur. Tur Moskova’dan başlıyor, Uglich, Yaroslavl, Goritzi, Kiji, Mandrogi ve St. Petersburg’u içeriyor” dedi.



Özellikle mayıs sonundan başlayıp Ağustos sonuna kadar süren dönemin "Beyaz Geceler"in en iyi zamanı olduğunu anlatan Özkar, bu dönemde de daha çok Moskova-St. Petersburg’u içeren 1 haftalık turların yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.



Özkar, Rusya’daki firmaların özel fiyat vermesiyle geçen yıla oranla satışlarda yüzde 30’lara varan artış sağladıklarını bildirerek, "Önümüzdeki yıl için şimdiden nehir gemilerine ve kara turları için uçaklara angajmanlarımızı yaptık. Kapasitemizi ise bu yılın yüzde 20 üzerinde olabileceği şeklinde planladık" dedi.



12 gün ‘Beyaz Geceler’



Yaklaşık son üç yıldır ‘Beyaz Geceler’e ilginin giderek arttığını belirten Sarp Özkar, ‘Beyaz Geceler’e katılmak isteyen vatandaşların, seyahatlerini 11-12 gün için ayarlamaları tavsiyesinde bulundu. Bu turların bin 289 Avro’dan başladığını belirten Özkar, fiyatların içine tüm gezilecek yerler ve ekstraların dahil edildiğini dile getirdi.



Bu dönemde Moskova ve St. Petersburg’da 24 saat süren sokak konserleri olduğunu, nehir kenarlarındaki cafe-barların sabaha kadar açık kaldığını ifade eden Özkar, şunları kaydetti:



“St. Petersburg’un ana caddesi Nevski Prospect’te baştan başa yürüyüş, yine St. Petersburg’a 30 kilometre mesafede Baltık denizi kıyısında yer alan Peterhoff sarayının muhteşem parkı en çok görülmek istenen yerler. Moskova’daki ‘Beyaz Geceler’de, Kızıl Meydan’a gidilmeli ve nehir gemiyle yapılan Volga turunda Moskova-St. Petersburg arasındaki güzel kasabaların yanı sıra ay ve güneşin aynı gökteki birlikteliği izlenmeli. En güzel manzara ise güneşin tam batarken yeniden doğması...”



Öte yandan, Özkar, "Beyaz Geceler"in en iyi yaşandığı ülkelerden bir diğerinin İskandinav ülkeleri olduğunu söyledi. Bu ülkelere ve dünyaca ünlü Fiyordlarına gemi ve kara turu düzenlendiğini belirten Özkar, bu turların Kopenhag-Goteborg-Oslo-Bergen-LillehammerStockholm şehirlerini kapsadığını, en uygun periyodun da Temmuz ve Ağustos ayları olduğunu anlattı. Özkar, "Yılda yaklaşık olarak 4 bin kişinin bu turlara katıldığını tahmin ediyoruz. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 35’ini biz götürüyoruz" diye konuştu.

