Ruslar, Antalya'da yeni rekora imza attı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Ocak-Kasım 2017 döneminde 4.2 milyon Rus turistin Antalya'da tatil yaptığını açıkladı.

ATOR'un açıklamasına göre Ruslar, 2017 yılında yeni bir rekora imza attı. 2014 yılında 3 milyon 478 bin Rusya vatandaşının ziyaret ettiği Antalya'da bu rakamı ocak-Kasım 2017 döneminde 4.2 milyon ulaştı.

Antalya Havalimanı'na 3.7 milyon Rus turist iniş yaparken 500 bin Rus da Alanya Havalimanı'nı kullandı.

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ATOR'un verilerine göre Rusya, yüzde 38.4 ile söz konusu dönemde Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke oldu.

Antalya'yı yüzde 16.8 ile Almanya, yüzde 7.4 ile Ukrayna izledi.