Ruslar Alinazik kebabı, Çinliler döneri seviyor

Kebap, döner ve pide çeşitleri, Kuzey Amerika’dan Çin’e kadar yurt dışında da büyük talep görüyor



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu ilgi nedeniyle Türkiye’deki bazı firmalar, zincir şubelerini yurt dışına taşıma konusunda çalışmalar yürütürken, bölgeye göre damak tadı ve talep araştırmaları, hangi ülkede ne tür ürünlerin satılması konusunda fikir veriyor.

35 şubesi bulunan pide, lahmacun ve kebap segmentinde faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, araştırmalara göre Rusların Alinazik’i çok sevdiğini anlatan Külekçioğlu, bu ülkede pide ve kebabın da sevilerek tüketildiğini bildirdi. Külekçioğlu, Ortadoğu ülkelerinde genellikle kaşarlı ve beyaz etli pidenin tüketildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ”Kuzey Amerika’da kebap ilk sırada geliyor ancak pide de çok tüketiliyor. Avrupa’da da kebap çok biliniyor. Almanya’da patlıcanlı, domatesli olanları, Adana kebap seviliyor. Pidede mantarlılar tercih ediliyor. Yurt dışındaki kebaplarda Türkiye’deki kadar acı kullanılmıyor. Döneri tüm Avrupa tüketiyor, Çin ise çok seviyor. Çin çok büyük bölge. Farklı tatlara ilgi gösteriyorlar.”



