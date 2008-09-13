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Dünya

Ruslar Akdeniz'e iniyor

Rus donanması, SSCB'nin dağılmasından sonra çekildiği Akdeniz'e geri dönmeye hazırlanıyor ve donanmasının kullanımı için Suriye'deki Tartus Üssü'nü ye

13 Eylül 2008 03:00

Rus Donanması, SSCB'nin dağılmasından sonra çekildiği Akdeniz'e geri dönmeye hazırlanıyor ve donanmasının kullanımı için Suriye'deki Tartus Üssü'nü yeniliyor

Rus İtar Tass ajansının haberine göre, Rusya'nın Karadeniz Donanması'na bağlı bir gemi, Suriye'nin Akdeniz kıyılarındaki Tartus limanınında, "Rusya'nın askeri kullanımı için" onarım çalışması yapıyor.

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İki ülkenin deniz kuvvetleri komutanları da bugün Moskova'da bir araya geldi. Rusya Donanma yetkilisi İgor Digalo yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülke donanmaları arasındaki işbirliğini geliştirme amaçlı görüşlerin tartışıldığını söyledi.

Kırım yerine Tartus

İnterfaks'ın haberine göre, Karadeniz Donanması Komutanı Oramiral Eduard Baltin de yaptığı açıklamada, "Akdeniz'e devriyeye giden gemilerin ana üslerine (Kırım) dönmelerindense orada böyle bir tesisin bulunması daha avantajlı" dedi.

Rus donanması eski komutan yardımcısı Oramiral İgor Kasatonov da Tartus'un, ülkenin denizaşırı tek donanma üssü olduğunu ve Rusya için büyük bir jeopolitik öneme sahip olduğunu söyledi.

Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin yakın müttefiki olan Suriye'nin, Moskova ile askeri ilişkileri, SSCB'nin dağılmasından sonra da sıcaklığını korudu. SSCB, Tartus Üssü'nü 1971'de iki ülke arasında yapılan bir anlaşmayla açmış, SSCB'nin dağılmasından sonra ise buradan çekilmişti.

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