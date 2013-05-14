'Hasan Cemal hepimize yine gazetecilik dersi veriyor'

Gazeteci Hasan Cemal, PKK'nın Türkiye'deki silahlı unsurlarının 8 Mayıs'tan itibaren başlattıkları sınır dışına çekilme sürecini bir grup PKK’lıya dağda eşlik ederek izledi. Grup Kandil’e ulaştığında Hasan Cemal bölgede ilk grubu bekleyen gazetecilere "Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi" dedi.

Hasan Cemal, sınırı geçmesinin ardından gruba katıldığını ve yoğun yağmur nedeniyle zor bir gece geçirdiğini anlattı.

İlk grup ile kısa bir süre yürüyen gazeteci Hasan Cemal “Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi. Silahlı ilk grubun çekilişini görmek benim için güzeldi. Bu adım barış süreci için oldukça yararlı oldu. Anladığım kadarıyla bu geri çekilme süreci devam edecek. PKK bunu oldukça ciddiye alıyor. Gelen gerillalar da Önderliklerine derin bir güven duyduklarını söylüyorlar” diye konuştu.

Çakır: Hasan Cemal gazetecilik dersi veriyor

Cigdem Mater @cigdemmater: baslik cok sey soyluyor, ilk grup cekildi, herkes cok heyecanli! hasan cemal de ilk grupla birlikte geldi isin bonusu

Dinçer Gökçe @DinerGke: Bu karede, gazetecilik açısından doğrusu heyecan verici. Dizlerine kadar çisli arazide ıslanan isim Hasan Cemal:

Nurcan Akad @nurcanakad: Hasan Cemal'den ders niteliğinde bir gazetecilik örneği daha: H.Cemal, çekilen ilk PKK'lı grupla birlikte K.Irak'taki kampa gitmiş.

elif ılgaz @elifilgaz: Gazetecileri çok 'kıskandıracak' Hasan Cemal'in PKK ile dağlarda, 'Çekilme Günlüğü' perşembe günü T24'te başlıyor

rusen cakir @cakir_rusen: Hasan Abi, @HSNCML yine gazetecilik dersi veriyor hepimize:

Aziz Üstel @aziz_ustell: @t24comtr @muratsabuncum hasan Cemal'in nerede olduğunu merak edenlere en güzel yanıt!