T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hasan Cemal hepimize yine gazetecilik dersi veriyor'

Türkiye'deki PKK'lı grupla Kandil'e geçen Hasan Cemal'e gazetecilerden Twitter üzerinden destek mesajları verildi

14 Mayıs 2013 17:29

Gazeteci Hasan Cemal, PKK'nın Türkiye'deki silahlı unsurlarının 8 Mayıs'tan itibaren başlattıkları sınır dışına çekilme sürecini bir grup PKK’lıya dağda eşlik ederek izledi. Grup Kandil’e ulaştığında Hasan Cemal bölgede ilk grubu bekleyen gazetecilere "Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi" dedi.

Hasan Cemal, sınırı geçmesinin ardından gruba katıldığını ve yoğun yağmur nedeniyle zor bir gece geçirdiğini anlattı.

İlk grup ile kısa bir süre yürüyen gazeteci Hasan Cemal “Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi. Silahlı ilk grubun çekilişini görmek benim için güzeldi. Bu adım barış süreci için oldukça yararlı oldu. Anladığım kadarıyla bu geri çekilme süreci devam edecek. PKK bunu oldukça ciddiye alıyor. Gelen gerillalar da Önderliklerine derin bir güven duyduklarını söylüyorlar” diye konuştu.

 

Çakır: Hasan Cemal gazetecilik dersi veriyor

 

Cigdem Mater @cigdemmater: baslik cok sey soyluyor, ilk grup cekildi, herkes cok heyecanli! hasan cemal de ilk grupla birlikte geldi isin bonusu

Dinçer Gökçe @DinerGke: Bu karede, gazetecilik açısından doğrusu heyecan verici. Dizlerine kadar çisli arazide ıslanan isim Hasan Cemal:

Nurcan Akad @nurcanakad: Hasan Cemal'den ders niteliğinde bir gazetecilik örneği daha: H.Cemal, çekilen ilk PKK'lı grupla birlikte K.Irak'taki kampa gitmiş.

elif ılgaz @elifilgaz: Gazetecileri çok 'kıskandıracak' Hasan Cemal'in PKK ile dağlarda, 'Çekilme Günlüğü' perşembe günü T24'te başlıyor

rusen cakir @cakir_rusen: Hasan Abi, @HSNCML  yine gazetecilik dersi veriyor hepimize:

Aziz Üstel @aziz_ustell: @t24comtr @muratsabuncum hasan Cemal'in nerede olduğunu merak edenlere en güzel yanıt!

ETİKETLER

hasan cemalpkksınır dışıçekilmekandilmetinakampgazeteci

İlgili Galeri

İşte Kandil'e ulaşan PKK'lı ilk grubun çekilme fotoğrafları!

İlgili Haberler

Hasan Cemal PKK ile dağlardaydı, 'Çekilme Günlüğü' yarın başlıyor

PKK'nın Türkiye sınırları dışına çekilmesini dağlarda izleyen tek gazeteci olan Hasan Cemal'in 'Çekilme Günlüğü' T24'te başlıyor

Sınır dışına çekilen 15 kişilik ilk PKK'lı grup Kandil'e ulaştı!

15 kişilik grubun Kandil'e gelen ilk PKK'lılar olduğu belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24