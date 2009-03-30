Rüşdi'nin eski eşi hamburger yıldızı oldu

Aynı zamanda eski bir model ve yemek kitabı yazarı da olan Lakshmi, reklam filminde bir caddedeki apartmanlardan birinin girişindeki merdivenlere oturuyor ve son derece seksi hareketlerle bir hamburgeri yiyor.Eski bir model ve oyuncu da olan Padma Lakshmi, tam 5 dil konuşuyor. Kendisini Hindistan'ın dünya çapında tanınan ilk mankeni olarak da tanımlayan 39 yaşındaki Lakshmi, 2004 yılında yazar Salman Rüşdi'yle evlenmişti. Rüşdi "Yaşlı, şişman ve kelim, ama dünyanın en güzel kadını benim" diye tanımladığı Lakshmi ile 2007 yılında boşanmıştı.