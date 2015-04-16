Apple'ın sesli kişisel yardım uygulaması Siri'nin Rusça konuşan versiyonu, eşcinsel gece kulüpleri ve eşcinsel evlilikle ilgili sorulara cevap vermeyi neredeyse reddetti. Apple, durumun yazılımdaki bir hatadan kaynaklandığını duyursa da, konunun 2013 yılında Rusya'da kabul edilen "eşcinsel propagandanın yasaklanması" kanunuyla da ilgili olabileceği iddia ediliyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de yaşayan Rusya doğumlu bir kişinin, "Siri, çevremde eşcinsel gece kulübü var mı" sorusuna, "Eğer becerebilseydim, kıpkırmızı olurdum" cevabını veren Siri, "Eşcinsel bir evliliği İngiltere'de nasıl kayda geçiririm" sorusuna ise önce yanıt vermedi, daha sonra ise "Bunu duymamış gibi yapacağım" dedi.

Tesadüfen fark edilmiş

Rusya doğumlu olan fakat artık İngiltere'de yaşayan Alex, BBC Trending'e açıklamasında Rusça konuşan Siri'nin 'tavrını' tesadüfen fark ettiğini söylüyor. Siri'yle yaşadığı diyalogun videosu, internette binlerce kişi tarafından izlenen Alex'in durumu nasıl fark ettiğine dair açıklaması şu şekilde:

"Arkadaşlarımla dışarıdaydım, telefonlarına iOS işletim sisteminin son sürümünü yüklüyorlardı. Yeni özelliklerinden biri de Rusça konuşan Siri'ydi. Biz de 'eşcinsel' kelimesini kullanarak sorular sorduk ve çok tuhaf yanıtlar aldık. 'Lezbiyen' kelimesine de benzer yanıtlar geldi."

Rusya'da, 2013 yılında 'eşcinsel propagandanın yasaklanması' yasasından sonra eşcinsel hakları çok tartışmalı bir konu haline geldi. Yasa, 18 yaş altındakilere eşcinsellikle ilgili bilgi verilmesini yasaklıyor. Apple, durumun yazılımdaki bir hatadan kaynaklandığını iddia etse de, birçok kullanıcı Siri'nin eşcinsellikle ilgili sorulara cevap vermemesinin sebebinin, ürünlerini satmak isteyen Apple'ın, Rusya yasalarıyla uyum çabalarından kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.