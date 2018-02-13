Rus yolcu uçağının düşme nedeni belli oldu

Rusya Havacılık Komitesi, Moskova'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen ve 71 yolcunun hayatının kaybettiği uçakla ilgili açıklama yaptı. Kazanın kısmen hız göstergesinin yanlış çalışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Rusya Havacılık Komitesi, Moskova yakınlarda düşen An-148 uçağının kara kutusunu deşifre etti.

Komite’den yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.”

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Tass ajansının haberine göre, yetkililer, sensörlerin buz tutmuş olabileceğini ve bu nedenle hız göstergelerinin yanlış hızı göstermiş olabileceğini açıkladı.

Rus havayolu şirketi Saratov’a ait AN-148 tipi yolcu uçağı, Moskova-Orsk seferini yaparken pazar günü Moskova yakınlarında düşmüştü.