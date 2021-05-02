Rus yetkili: İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinin 3 hafta içinde başarıyla tamamlanması hedefleniyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin dönüşünün ele alındığı görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini belirtti.

Rus Büyükelçi, "Zaman sınırı yok ancak (anlaşmaya taraf ülke) temsilciler görüşmeleri yaklaşık 3 hafta içinde başarıyla tamamlamayı hedefliyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı. AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktörü Mora, Twitter’den yaptığı açıklamada, Viyana’da müzakerelerin 3. haftasının tamamlandığını, haftaya tarafların yeniden bir araya geleceğini belirtti.