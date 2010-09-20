Rus yazar: Türk kocam dövdü

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Göbekte küfürlü dövme

TÜRK KOCA: EŞİM BENCİL VE MÜSRİF

Altay Devlet Teknik Üniversitesi Elektrik Bilimleri’nde görevli Prof. Dr. Oleg Nikolsky ile psikiyatrist Lidia Nikolskaya’nın kızı olan yazar Anna Nikolskaya (31), 2005 yılında, internet ortamında tanıştığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde alkollü içki dağıtım firmasının sahibi olan HüseyinEkseli ile evlendi.2 yıl sonra, 2007 yılında Tolstoy Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü dönemin Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in elinden alan Anna Nikolskaya, aynı yıl hamile kaldı. Genç yazar, bir süre sonra da şiddetli geçimsizlik yüzünden ailesinin yaşadığı Rusya’nın Barnaul kentine döndü. Nikolskaya, kızını da Rusya’da dünyaya getirdi.Rus yazar, Kemer’deki eşinin başka bir kadınla yaşadığını duyar duymaz boşanma davası açtı. Ancak eşinin kendisinden önce boşanma davası açtığını öğrenen Nikolskaya, boşanma dilekçesinde, kocasının kendisini sürekli aldattığını, hamileliği döneminde bebeği aldırması için baskı yaptığını ve şiddet uyguladığını iddia etti.İşadamı eşi Hüseyin Ekseli’den 500 bini maddi, 500 bini manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat ile evlilik sırasında edinilmiş malların yarısını talep eden Rus yazar, ilginç bir de iddia ortaya attı.Anna Nikolskaya, Türk kocasının, babasının görev yaptığı Altay Üniversitesi’ne bir mail göndererek, “Eşim Anna ile babasının ensest ilişkisi var” diye iftira attığını ileri sürdü. Mahkemeye sunulan deliller arasında bu mailin de yer aldığını belirten Nikolskaya, “Kocam, bu maile başı görünmeyen bir çıplak kızın fotoğrafını da eklemiştir” notunu düştü.Nikolskaya, eşinin aile kurumuna inanmadığını belirterek, “Beni defalarca dövüp, saçlarımdan sürükleyen Hüseyin Ekseli, hamile olduğumu öğrendiğinde bu davranışlarına devam etmiştir. Göbeğinin ortasında İngilizce olarak ‘f..k the family’ (Aileyi s......) diye yazan bir dövme var” dedi. Karşılıklı açılan ve birleştirilen iki dava, önümüzdeki günlerde Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam edecek.Anna Nikolskaya 2007 yılında Tolstoy Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü Putin’in elinden almıştı.Hüseyin Ekseli ise eşini müsrif olmakla suçladığı dava dilekçesinde şöyle dedi: “Sadece kendisinin değil, tüm ailesinin tatillerini ben karşılıyorum. Evde köpek besliyor. Bana bile o kadar kıymet verilmiyor. O bencillik ile nasıl annelik yapacak bilemiyorum.”