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Koronavirüs

Rus virüs bilimci Koronavirüs'ü değerlendirdi: Sonsuza dek bizlerle kalacak, gelecekte tehlike olmaktan çıkacak

30 Mart 2020 22:17

Rusya'nın en eski tıp okulu kabul edilen Seçenov Üniversitesi'nden virüs bilimci Aleksandr Lukaşev, yeni tip Koronavirüs'ün tamamen yok olmasını mümkün görmediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Rus basınına konuşan Seçenov Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, Tropikal ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Lukaşev, Covid-19'un tamamen yok edilen atipik pnömoniyle (SARS) kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Lukaşev, "Covid-19 yok olmayacak, çok geniş kitlelere yayıldı, çok hızlı yayılıyor ve dünyanın tüm ülkelerine ulaştı. Muhtemelen bu virüs, sonsuza dek bizlerle kalacak" dedi.

Bununla birlikte Lukaşev, Covid-19'un gelecekte toplumlar için tehlike olmaktan çıkacağı tahmininde de bulundu.

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