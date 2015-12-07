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Rus ve Türk savaş gemisi, aynı dakikalarda İstanbul Boğazı'nda görüldü

Rus savaş gemisinin cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, gemideki bir askerin omzunda füze taşırken göründüğü fotoğraf ortaya çıkmıştı

07 Aralık 2015 13:54

Bir Rus askeri gemisinin, cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada bir askerin omzunda füze taşırken görüntülenmesi tartışmaları sürerken bu sabah Rusya'ya ait bir askeri gemi daha Boğaz'dan Karadeniz'e geçti. Aydnı dakikalarda Türk savaş gemisi Göksu da Boğaz'daydı.

 İstanbul Boğazı'ndan bu sabah bir Rus savaş gemisi daha geçiş yaptı. LST Korolev adlı gemi, saat 08.30 sıralarında Karadeniz'e doğru ilerlerken görüntülendi. Aynı dakikalarda ise Türk savaş gemisi Göksu, Boğaz'da kameralara yansıdı. Göksu ise Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un, cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, gemideki bir askerin omzunda füze taşırken göründüğü fotoğraf dün ortaya çıkmış ve tartışmalara neden olmuştu.

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