-RUS VE TÜRK GELİNLER YARIŞACAK ANTALYA (A.A) - 22.11.2010 - Türk, Rus ve Ukrayna halkları arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Dostluk Şenliği, 27 Kasımda Antalya'da başlayacak. Etkinlikte, Rus gelinler Türk kültürünün vazgeçilmez tatlarından kısırı, Türk gelinler ise en iyi Rus salatasını yapmak için mücadele edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna Ailesi Derneği, Rusya Kültür Tanıtma Derneği, Rusya-Türkiye İşbirliği Dostluk ve Kültür Derneği ve Türk-Amerikan Derneği destekleriyle gerçekleştirilecek şenliğe, Deepo Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapacak. Rus, Türk ve Ukrayna halkları arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen şenlik, 27 Kasımda başlayacak. Şenliğin ilk gününde Rus ressamların eserlerinden oluşacak serginin açılışı yapılacak, Türk ve Rus halk dansları toplulukları gösteriler sunacak. Şenliğin ikinci gününde, üç ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtılacağı defile, dördüncü gün olan 29 Kasımda da, ''Rus ve Türk Gelinler Yemek Yarışması'' düzenlenecek. Yarışmada, Rus gelinler Türk kültürünün vazgeçilmez tatlarından kısırı, Türk gelinler ise en iyi Rus salatasını yapma mücadelesi verecek. Şenlik çerçevesinde 30 Kasımda Türk ve Rus çocukların katılımıyla karnaval gerçekleştirilecek. 1 Aralıkta ise Rus, Türk ve Ukraynalı şairlerin katılımıyla, ''Şiir Günü'' düzenlenecek. Etkinlikler, 2 Aralıkta Rus, Türk ve Ukrayna sinemasından filmlerin gösterimleriyle sürerken, 3 Aralıkta ise Rus akrobasi grupları gösteriler sunacak. Şenlikte 4 Aralıkta spor gösterileri, son gün olan 5 Aralıkta ise Rus-Türk Kariyer Günü düzenlenecek. Şenlik, Rus ve Türk halk dansları topluluklarının gösterileriyle sona erecek.