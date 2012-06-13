Rus ve Polonyalı taraftarlar Varşova'da birbirine girdi

Rusya ve Polonya milli takımının taraftarları, Polonya’nın başkenti Varşova’da birbirine girdi. Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı, 100 kişi de gözaltına alındı.

Binlerce Rus taraftarın maç öncesi ulusal günlerini anmak için düzenlemeyi planladığı yürüyüşü engellemek isteyen Polonya taraftarları Rusların yolunu kesti.

Polis, 100 kişinin gözaltına alındığını en az 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Maçın yapıldığı stadyumun etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Taraftarları birbirinden ayrı tutmak için yaklaşık 6 bin polis memuru görevlendirildi.

BBC Varşova muhabiri Alex Capstick, maç bitiminden önce Polonyalı taraftarların yürüyüşün yapılacağı yolun üstündeki bir köprüye gidip Rus taraftarlara saldırmaya çalıştığını söyledi.

Muhabirimiz, Ruslar yürüyüşün planlandığı yola doğru ilerlerken güvenliği kontrol altında tuttuklarını ancak maç sonrası taraftarlar dağılınca grupları ayırmanın daha zor olduğunu aktardı.

Polonya resmi haber ajansı, yürüyüş sonrası taraftarları ayırmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullanıldığını duyurdu.

Rus haber ajansı Interfax, bir diğer olayda da, yüzünü maskeyle kapatan 50 Polonyalı taraftarın Ruslara saldırdığını aktardı.

Associated Press haber ajansı, maçın büyük ekranda gösterildiği kentin bir diğer merkezinde de kavga çıktığını belirtti.

Polonya, 100’dan uzun bir süre Rusya’nın işgali altındaydı. Ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde de Rusya’nın kontrolündeydi.

Muhafazakar Polonya muhalefeti, yetkililerin onay vermesine rağmen yürüyüşü provokasyon olarak değerlendirdi.