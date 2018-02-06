T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus ve Fransız Dışişleri Bakanları'ndan Suriye görüşmesi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’deki durumu ele aldılar

06 Şubat 2018 14:56

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’deki durumu ele aldılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, uluslararası gündeme ilişkin fikir alışverişi yapıldı ve Suriye sorununu ele alındı. İki taraf da, krizin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararı temelinde çözülmesinin alternatifsiz olduğuna işaret etti” denildi ve şöyle devam edildi:
“Lavrov, Fransız meslektaşını 30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenen ve BM yönetimindeki Cenevre sürecine pozitif ivme kazandıran Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarını anlattı.
\"Ayrıca Lavrov Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği yetkilisinin Soçi Kongresi’ne gönderilmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.”
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin en önemli sonucu Cenevre’de çalışacak anayasa komisyonunun kurulması oldu. Ayrıca, kongre katılımcıları Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasını öngören ülkenin gelecekteki yapısının prensiplerine ilişkin bildiriyi onayladılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaDHADışişleri Bakanı Sergey LavrovFransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le DrianSuriyedekiRusya Dışişleri BakanlığındanSuriyeBM Güvenlik KonseyininFransızOcakta SoçideBMCenevreSuriye Ulusal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24