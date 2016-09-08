Rus ve ABD uçaklarının tehlikeli geçişi

Rusya'daki bir askeri tatbikat sırasında bir Rus savaş uçağı ile
bir Amerikan askeri keşif ve gözetleme uçağının tehlikeli bir
şekilde birbirlerine yaklaştıkları bildirildi. ABD Savunma
Bakanlığı'nın sözcüsü Jeff Davis, Rus jetinin Karadeniz
üzerindeki uluslararası hava sahasında Poseidon tipi Amerikan
askeri uçağına ‘yakın mesafede ve
güvensiz şekilde' önleme
yaptığını söyledi.
Bakanlığın açıklamasında Su-27 tipi Rus savaş uçağının keşif
uçağını 19 dakika süreyle takip ettiği ve Poseidon'a 3 metreye
kadar yaklaştığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD deniz kuvvetlerine bağlı çok
sayıda keşif uçağının elektronik tanınma mekanizması kapatılmış
şekilde Güney Rusya'daki askeri tatbikatı gözetlemek
amacıyla
Rus hava sahasına yaklaştığını duyurdu. Kırım'dan havalanan Rus
jetlerinin uluslararası kurallara uygun davrandığına da
açıklamada yer verildi. ABD ise Rus jetlerinin tehlikeli ve
amatörce davrandığını ileri sürdü.
Tehlikeli karşılaşmalar artıyor
Daha önce de Rus jetleri ile Amerikan gemileri ve uçakları
Baltık Denizi'nde karşı karşıya gelmiş, son olarak nisan ayında
Baltık Denizi'nde bir Su-24 tipi Rus uçağı ABD destroyeri Donald
Cook'un 10 metre yakınından birkaç kez geçmiş, bir Su-27 jeti de
yine Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerinin RC-135 tipi
keşif ve gözetleme uçağına tehlikeli şekilde yaklaşmıştı.