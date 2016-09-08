Rus ve ABD uçaklarının tehlikeli geçişi

Rusya'daki bir askeri tatbikat sırasında bir Rus savaş uçağı ile

bir Amerikan askeri keşif ve gözetleme uçağının tehlikeli bir

şekilde birbirlerine yaklaştıkları bildirildi. ABD Savunma

Bakanlığı'nın sözcüsü Jeff Davis, Rus jetinin Karadeniz

üzerindeki uluslararası hava sahasında Poseidon tipi Amerikan

askeri uçağına ‘yakın mesafede ve

güvensiz şekilde' önleme

yaptığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasında Su-27 tipi Rus savaş uçağının keşif

uçağını 19 dakika süreyle takip ettiği ve Poseidon'a 3 metreye

kadar yaklaştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD deniz kuvvetlerine bağlı çok

sayıda keşif uçağının elektronik tanınma mekanizması kapatılmış

şekilde Güney Rusya'daki askeri tatbikatı gözetlemek

amacıyla

Rus hava sahasına yaklaştığını duyurdu. Kırım'dan havalanan Rus

jetlerinin uluslararası kurallara uygun davrandığına da

açıklamada yer verildi. ABD ise Rus jetlerinin tehlikeli ve

amatörce davrandığını ileri sürdü.

Tehlikeli karşılaşmalar artıyor

Daha önce de Rus jetleri ile Amerikan gemileri ve uçakları

Baltık Denizi'nde karşı karşıya gelmiş, son olarak nisan ayında

Baltık Denizi'nde bir Su-24 tipi Rus uçağı ABD destroyeri Donald

Cook'un 10 metre yakınından birkaç kez geçmiş, bir Su-27 jeti de

yine Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerinin RC-135 tipi

keşif ve gözetleme uçağına tehlikeli şekilde yaklaşmıştı.