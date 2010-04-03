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Dünya

Rus uzay gemisi 'Soyuz'

Rus uzay gemisi Soyuz, 1 NASA astronotu ve 2 Rus kozmonotla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket etti.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Rus uzay gemisi Soyuz, Kazakistan'ın güneyindeki Baykonur uzay üssünden Amerikalı astronot Tracy Caldwell Dyson, Rus kozmonotlar Alexander Skvortsov ve Mikhail Kornienko ile birlikte uzaya gönderildi.


Saatte 13 bin kilometre hıza ulaşan Soyuz'un, pazar günü dünyadan 320 kilometre yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesi bekleniyor.


Bu arada Soyuz'un bu yıl planlandığı gibi 2 değil toplam 4 kez fırlatılması kararlaştırıldı. ISS'in erzak ve diğer ihtiyaçlarının da Soyuz kapsülleri aracılığıyla taşınması hedefleniyor.


ISS mürettebatı iki katına çıkıyor


ISS yolundaki astronot ve kozmonotların görevi eylül ayında, ISS'e son uzay mekiği ziyaretinden hemen önce sona erecek. Ekibin 6 ay sürecek görev süresince iki de uzay yürüyüşü yapması planlanıyor. Diğer yandan ISS'te sürekli olarak görev yapan mürettabat sayısının da toplam 6'ya çıkarılması öngörülüyor. Halen ISS'te biri Amerikalı, biri Rus diğeri de Japon  olmak üzere üç mürettebat bulunuyor.


Amerikan uzay mekiği Discovery'nin de 13 gün sürecek görev için pazartesi günü ISS'e gönderilmesi hedefleniyor. Discovery'nin ISS'e tonlarca malzeme taşıyacağı belirtildi.

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