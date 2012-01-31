T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus uydusu neden düştü? MOSCOW (A.A)

31 Ocak 2012 18:48

-Rus uydusu neden düştü? MOSCOW (A.A) - 31.01.2012 - Rusya Uzay Kurumu'nun Başkanı Vladimir Popovkin, 15 Ocak'ta Dünya yörüngesinden Büyük Okyanus'a düşen Mars uydusunun arızasını "bilgisayar çiplerinin radyasyonda çökmesi" olarak açıkladı. 9 Kasım'da Mars'ın patates görünümlü iki büyük uydusu Deimos'un (Tedhiş) yanından Phobos'a (Korku) giden Rus uydusu, yörüngeden sapınca 36 gün sonra Şili açığında Büyük Okyanus'a düşmüştü. Rusya Uzay Kurumu Başkanı Popovkin, uyduyla ilgili ilk önemli arıza açıklamasını Moskova'nın güneybatısında Ukrayna sınırına yakın Voronez kentinde yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin de, Mars'tan toprak numuneleri toplamak için planlanan "Phobos-Yer" uydusunun bilgisayarında "yeniden devre" aygıtının işlevini kaybettiğini bildirdi. Rusya'nın, Dünya yörüngesinde 340-390 km irtifada yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu'da (UUİ), malzeme taşıyan roketlerinde de arıza olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24