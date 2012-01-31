-Rus uydusu neden düştü? MOSCOW (A.A) - 31.01.2012 - Rusya Uzay Kurumu'nun Başkanı Vladimir Popovkin, 15 Ocak'ta Dünya yörüngesinden Büyük Okyanus'a düşen Mars uydusunun arızasını "bilgisayar çiplerinin radyasyonda çökmesi" olarak açıkladı. 9 Kasım'da Mars'ın patates görünümlü iki büyük uydusu Deimos'un (Tedhiş) yanından Phobos'a (Korku) giden Rus uydusu, yörüngeden sapınca 36 gün sonra Şili açığında Büyük Okyanus'a düşmüştü. Rusya Uzay Kurumu Başkanı Popovkin, uyduyla ilgili ilk önemli arıza açıklamasını Moskova'nın güneybatısında Ukrayna sınırına yakın Voronez kentinde yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin de, Mars'tan toprak numuneleri toplamak için planlanan "Phobos-Yer" uydusunun bilgisayarında "yeniden devre" aygıtının işlevini kaybettiğini bildirdi. Rusya'nın, Dünya yörüngesinde 340-390 km irtifada yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu'da (UUİ), malzeme taşıyan roketlerinde de arıza olmuştu.