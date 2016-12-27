Karadeniz'de hafta sonu düşen Rus uçağının karakutusu bulundu. Cihazın incelenmek üzere Moskova'ya gönderileceği açıklandı.

Karadeniz'de pazar günü düşen Rus uçağının karakutusu bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, karakutunun arama ekibi tarafından salı sabahı kıyıdan yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta ve 17 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.

Arama ekiplerinin şu ana kadar uçak enkazının çeşitli parçalarına, toplamda 12 cesede ulaştıkları ifade edildi. Bakanlık, karakutunun incelenmek üzere derhal Moskova'ya gönderileceği kaydetti. Açıklamada cihazın zarar görüp görmediğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili ise yetkililer tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Rusya'nın iç güvenlik teşkilatı FSB pazartesi günü "kazanın bir terör saldırısı ya da sabotaj eyleminden kaynaklandığına dair herhangi bir gösterge ya da kanıt bulunmadığını" açıklamıştı. FSB yetkilileri, yakıt ikmali, pilot hatası, motorlara yapışan yabancı madde ve ekipman arızası ihtimalleri üzerinde duruyor.

Uçak, Rusya silahlı kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren Kızıl Ordu Korosu'nun 64 mensubu da dahil olmak üzere 92 kişiyi Suriye'nin Lazkiye kentine taşıyordu. Koronun Lazkiye'de bulunan Rus askeri üssünde bir yeni yıl konseri vermesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Soçi kentinden havalandıktan iki dakika sonra düşmüş ve kaza sonucunda uçaktaki tüm yolcular ve uçuş ekibi hayatını kaybetmişti.

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Reuters/AP/BÜ/HS