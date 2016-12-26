Rus uçağının düşüş nedeni araştırılıyor

Rusya Ulaştırma Bakanı, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilot hatası ya da teknik bir sorundan kaynaklandığı üzerinde durulduğunu açıkladı.

Karadeniz'de pazar günü düşen Rus askeri uçağın enkazına ulaşmak için karada ve denizde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Rus makamları da 84 yolcu ve 8 kişilik mürettebatla birlikle 92 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenine ilişkin de geniş çaplı bir inceleme yürütüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, pazartesi günü yaptığı açıklamada uçak kazasına "pilot hatası ya da teknik bir arızanın sebep olduğu" üzerinde durulduğunu kaydetti. Uçağın, acil yardım sinyali göndermediği açıklanmıştı. Uzmanlar uçak kazasına "terörist bir saldırının" sebep olmadığı görüşünde.

Arama çalışmaları sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın meydana geldiği bölgeye 27 geminin gönderildiğini ve 3 binin üzerinde arama görevlisinin karadan ve denizden çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Acil kurtarma ekiplerinin kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalar bulduğu ve kurtarma ekiplerinin pazartesi sabahı 11 kişinin cesedine ulaştığı duyuruldu.

Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi uçak, Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne gitmek üzere Soçi'den havalanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci de bulunuyordu.

Rus Ordusu, mayıs ayında tanınmış orkestra şefi Valeri Gergiyev ve ekibini, IŞİD'den kurtarılan Palmira antik kentinde konser vermek üzere Suriye'ye göndermişti. Rus basınında, Kızıl Ordu Korosu'nun Halep'te konser vermek üzere gönderilmiş olabileceğine yer veriliyor.

Nowaja Gaseta, diğer müzsiyenleri taşıyan ikinci bir uçağın Hmeymim Üssüne'ne vardığını yazdı.

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AP/dpa/GA/HS