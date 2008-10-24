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Dünya

Rus uçağı 'kaçırılamadı'

Rusya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağının kaçırıldığı ancak daha sonra olayın kontrol altına alındığı bildirildi

24 Ekim 2008 03:00

Rusya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağının 'kaçırıldığı' ancak daha sonra olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Önce Rus İnterfaks haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayanarak verdiği habere göre, hava korsanları uçağın Viyana'ya götürülmesini istedi. 

'Tekbir getirdi' iddiası

Interfaks, Soçi yakınlarındaki Adler'den Moskova'ya giden Boeing-737 tipi yolcu uçaktaki yolculardan birisinin, inişe geçmeden önce ağlayarak 'Allahü ekber' diye bağırdığını ve uçağın rotasının değişmesini talep ettiğini belirtti.

Ajans, daha sonra geçtiği bir haberde ise, uçaktaki olayın kontrol altına alındığını kaydetti. Yetkililer, olayın failinin sarhoş bir yolcu olabileceğini ifade ediyor. (Tempo24)

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