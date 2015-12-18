Rus-Türk krizi Alman şirketlerini etkiledi



Alman-Rus Dış Ticaret Odası Başkanı Rainer Seele, Rusya ile Türkiye arasındaki gerilimden Alman şirketlerinin de ciddi ölçüde etkilendiğini söyledi. Ticaret odasının kendi üyeleri arasında yaptığı ankete göre Rusya'da faaliyet gösteren Alman firmalarının üçte ikisi krizden olumsuz etkilendi.

Seele, bu şirketlerin başında Türkiye'den yedek parça getirten otomotiv firmaları ve Türk işçi çalıştıran şirketler olduğunu belirtti. Alman-Rus Dış Ticaret Odası Başkanı Seele gümrükte gecikmeler yaşandığını hatta kimi zaman teslimatların bütünüyle bloke edildiğini ifade etti. Rusya bir savaş jetinin Türkiye tarafından düşürülmesi sonrasında başta turizm ve tarım alanında olmak üzere çeşitli yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

Rusya'da faaliyet gösteren yaklaşık 850 Alman şirketi bulunuyor. Alman ekonomisi Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rusya'da önümüzdeki yıl da ticaret hacminde bir büyüme beklemiyor. Alman-Rus Dış Ticaret Odası Başkanı Rainer Seele, şirketlerin durumdan muzdarip olduğunu belirterek "Piyasa en erken 2017'de tekrar canlacaktır" dedi.