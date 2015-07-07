Rus turist sayısındaki azalış, yerli turiste yaradı

Yerli turiste sezonu geç açan turizmcileri Ramazan Bayramı ve sonrasında yoğunluk bekliyor. Yabancı turistte bozulan beklenti algısı nedeniyle sektör yerli turiste odaklanırken, yerli turist ise bu yıl bayramda geçen seneye göre ortalama yüzde 20 daha ucuz tatil yapacak. En çok indirimi yüzde 35'leri aşan indirimle Side'de bulmak mümkün olacak.

Antalya bölgesinde oda fiyatları 10 Euro kadar düşerken, İstanbul'da tatil yapmak isteyenler için de fiyatlarda düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Temmuz sonuna kadar turizm sektörünün yeniden toparlanacağına inandığını söyledi. Bu da fiyatların yeniden normale dönebileceği anlamına geliyor.

TÜRSAB’ın hazırladığı "Bayram Tatili ve Turizm Sezonu Raporu"na göre, Rusya'daki ekonomik kriz nedeniyle zor bir sezon geçiren turizm sektörünü Ramazan Bayramı ve sonrasında ciddi bir hareket bekliyor.

Tatilciler kartla ödemeyi tercih ediyor

Önce seçimler, sonra lise ve üniversite sınavları, son olarak ramazanın yaz aylarına denk gelmesi ve havaların geç ısınmasıyla yerli turistte sezonu geç açan turizmciler için bayram tatilcisiyle birlikte geç de olsa yoğun bir hareket başlayacak.

Turizm sezonunu geç açan yerli turistte bayram ve sonrası dönemler için erken rezervasyonla tatilini planlayanların oranı yüzde 80'leri bulurken, tatilcilerin yüzde 60-65'lik kesimi kredi kartına taksit yaptırmayı tercih ediyor ve taksit sayısını 4-6 ay olarak belirliyor.

Daha çok Çeşme ve Bodrum'u talep eden yerli turist bu Ramazan Bayramı'nda Rus pazarındaki kayıp nedeniyle fiyatları ucuzlayan Antalya bölgesine normalden daha fazla ilgi gösteriyor.

Hürriyet’e konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, bayramda odabaşına gecelik 300 liradan başlayan fiyatlarla tatil yapmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu da 3 gece 4 günlük tatil için 900-1000 lira civarında bir bütçe ayrılması anlamına gelir. Yurtdışı turlarda ise kişi başı ortalama 190 Euro'dan başlayıp 4 bin 900 Euro'ya kadar farklı fiyat aralığında tur seçenekleri bulunuyor. Yerli turistin bayramda ortalama harcaması 1000 lira civarında" ifadelerini kullandı.

Rus turist sektörü etkilemedi

Bu yıl Türk turizmindeki rakamları olumsuz etkilemesinden korkulan Rus turist sayısındaki azalış şimdilik rakamları etkilemedi. İlk 5 ayın verilerine göre, Rus turistte yüzde 28,3 düşüş yaşanırken, bu durum başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerden gelen turistteki artışla telafi edildi. Sonuçta ilk 5 ayın toplam turizm verilerine bakıldığında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki düşüş yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı.

Ramazan Bayramı ve sonrası için yerli turiste cazip teklifler sunan turizmci yabancıdan da umudunu kesmedi. Her ne kadar sezonda zorluklar yaşansa da yılsonuna ilişkin hedefler korunuyor. Yılsonu için Türkiye'yi ziyaret edecek yabancı turist sayısının 42-43 milyon seviyesinde olacağı öngörülüyor. Türkiye'yi ilk 5 ayda ziyaret eden yabancı turist sayısı ise 11 milyona yaklaştı.