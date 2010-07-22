Rus turisti denize attılar

T24- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çıkan bir tartışma sonucu itilerek denize düşürüldüğü iddia edilen Rus turist, arkadaşları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla tatil için Bodrum’a gelen Rus uyruklu Elena Shitova, İskele Meydanı’nda yürüyüş yaptığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Shitova’nın itilerek denize düşürüldüğü iddia edildi. Hafif yaralanan Shitova, arkadaşları ve çevredekiler tarafından denizden çıkartılarak, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Shitova, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Rus turist daha sonra arkadaşlarıyla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.



Polis, Shitova’yı denize düşürdüğü iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.