Rus turist Türkiye'den vazgeçti, İspanya'ya gidiyor

OTI Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş, “Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve daha sonra Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün’de de etkisini gösteren Arap Baharı, geçen yıl Türkiye’ye avantajlar getirdi. 2012 sezonunda bu avantajların devam edeceği öngörüsü vardı. Ama olmadı. Fiyatlardaki yükseliş de devam edince, hiç hesapta olmayan düşüş yaşandı” dedi.

OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, geçen yıl turizm sektörüne ciddi bir ivme kazandıran “Arap Baharı”nın kısa sürdüğünü, Türkiye’deki fiyatların yükselmesi üzerine, 2012 sezonunda turizm açısından öngörülemeyen bir düşüş yaşandığını söyledi. Cumhuriyet'in haberine göre, Bünyesindeki Coral, Wezyr ve diğer tur operatörleri ile Rusya, Ukrayna ve diğer BDT ülkeleri ile Polonya’dan Türkiye’ye turist getiren, Rusya’dan da Tayland, Mısır ve İspanya’ya müşteri gönderen OTI Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş, İspanya, Tayland ve Yunanistan gibi ülkelerin fiyat düşürdüğünü, bu yeni durumun da Rus turiste cazip geldiğini vurguladı. Bektaş, “Düşen fiyatlara ek olarak, Rusya’dan bu destinasyonlara ulaşabilirlik de kolaylaştı. İspanya, Yunanistan ve Tayland’ın Rusya pazarı için konaklama kontenjanı arttırması ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermesi de Rus turiste cazip geldi. İspanya, Tayland ve Yunanistan bu yolla yüzde 30 ile 40 arasında büyüme sağladı” dedi.