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Ekonomi

Rus turist sayısında büyük düşüş

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı

07 Kasım 2016 23:02

Rusya’ya ait savaş uçağının Türkiye sınırında düşürülmesi ve terör saldırıları turizme ağır darbe vurdu.  Geçen yıl Eylül ayında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 528 bin iken bu yılın aynı ayında rakam 207 bine düştü.

Habertürk'ün haberine göre Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından iptal edilen charter uçuşlarının yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısı belli oldu. 

Geçen yıl Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'yle Rusya arasında yaşanan kriz, Tayyip Erdoğan'ın özürüyle yerini normalleşmeye bırakmıştı. Krizin en büyük etkisi turizm rakamlarında görülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, turizmde geçen yılki canlılığın mumla arandığını gösteriyor.

Bu yıl temmuz ayında Türkiye'ye sadece 47 bin 788 Rus turist gelirken, bu rakam henüz charter uçuşlarının başlamadığı ağustos ayında 104 bin 549'a, charter uçuşlarının başladığı eylül ayında ise 207 bin 987'ye yükseldi. İlişkilerin normalleşmesinin ardından iki ayda Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 312.536 oldu.

Bu gelişmelere karşın eylül ayında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayındaki rakamın yüzde 60 altında kaldı. Rusya'dan Türkiye'ye Eylül 2015'te gelen turist sayısı 528.960 iken, bu yılın aynı döneminde sözkonusu rakam 207.987'de kaldı.

 

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