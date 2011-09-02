-Rus Transnreft: ''Projeyi dondurduk'' MOSKOVA (A.A) - 02.09.2011 - Rus petrol boru hattı tekelini elinde bulunduran devlet şirketi Transneft, Bulgaristan'ın mali kaynak sağlamamasına rağmen Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesinden vazgeçmediklerini, sadece bu yıl inşaatını dondurduklarını açıkladı. Transneft Başkan Yardımcısı Mihail Barkov, bugün Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Burgaz-Dedeağaç'tan vazgeçmiyoruz. Bu ilgi çekici bir proje ve AB tarafından da onaylandı. Projeden vazgeçmeyeceğiz ama ekim veya kasım ayında donduracağız ve uyumaya bırakacağız" dedi. Rus petrolünü Boğazları devre dışı bırakarak dünya piyasalarına ulaştırmayı amaçlayan Burgaz-Dedeağaç boru hattı Bulgaristan'ın çevre endişeleri konusundaki pozisyonu yüzünden askıya alınmıştı. Boru hattının yarısının Bulgaristan sınırları içinden geçmesi planlanıyor. Enerji analistlerinden Grigoriy Birg de RİA Novosti'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Transneft'in bu açıklamasının Burgaz-Dedeağaç'ın donduğu anlamına gelmediğini belirterek, Bulgaristan'ın sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğini, Sofya'nın bu yükümlülüklerini yerine getirmeye başlaması halinde projenin de otomatik olarak yeniden hayata geçeceğini kaydetti.