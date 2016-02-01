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Ekonomi

Rus TIR'larının Türkiye'den transit geçişine izin yok

2016 yılı için verilecek lisanslar konusunda şu ana kadar anlaşma sağlanamadı

01 Şubat 2016 14:46

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 2015 yılı için verilen ve 31 Ocak 2016'da sona eren taşımacılık izin belgelerini uzatmaması nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında karayolu taşımacılığı yapılamıyor. 
   
IRU'nun açıklamasına göre Türk tarafıyla 2016 yılı için verilecek lisanslar konusunda şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, sorunu çözmek için Türk tarafına taşımacılık izin belgeleri takasına yönelik önerisini tekrar gönderdi.

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