Rus televizyonunda canlı yayına çıkarak savaşı protesto eden yapımcı: Yaptığımdan pişman değilim; güvenliğimden endişeliyim

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Rusya’nın en çok izlenen kanallarından birinde canlı yayına çıkıp savaş karşıtı protesto yapan yapımcı Marina Ovsyannikova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren açıklamasından geri adım atmayacağını ancak güvenliği için endişe duyduğunu söyledi.

The Guardian’a konuşan Marina Ovsyannikova “Yaptığımdan pişman değilim, hiçbir kelimesini geri almıyorum. Bunlar benim görüşlerim” dedi.

Ovsyannikova, son yıllarda Rusya yönetimine dair öfkesinin arttığını söyleyerek “Önce valilik seçimlerini iptal ettiler daha sonra bağımsız medyayı yasaklamaya başladılar. Daha sonra (muhalif lider) Aleksey Navalni’yi zehirlediler. Öfkem giderek büyüdü. Savaş bardağı taşıran son damlaydı ve harekete geçmeye karar verdim” dedi.

Reuters’a da açıklamalarda bulunan Ovsyannikova, güvenliği için çok endişeli olduğunu belirtti. Rus halkına seslenen Ovsyannikova, “Zombi olmayın, bu propagandayı dinlemeyin. Bilgileri analiz etmeyi öğrenin. Sadece Rus devlet kanalını takip etmeyin” dedi.

Rusya devlet kanalı Channel One’da yapımcı olarak çalışan Ovsyannikova haber bülteni sırasında canlı yayına çıkarak “Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Size yalan söylüyorlar “yazan bir karton taşımıştı.

Ovsyannikova aynı zamanda daha önceden kaydettiği bir videoyu paylaşarak Channel One’da çalışmaktan utandığını söylemişti.

Yayından sonra gözaltına alınan Ovsyannikova, 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı.