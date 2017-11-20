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Dünya

Rus televizyonlarında dublajı yasaklayacak yasa tasarısı sunuldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – St

20 Kasım 2017 12:55

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – St. Petersburg Oblastı Yasalama Konseyi milletvekili Vladimir Petrov, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına Rus TV kanallarında dublajlı filmlerin gösterilmesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını sundu.
Rus haber ajansı RT’de yer alan habere göre yasa tasarısı, bütün yabancı filmlerin ve programların altyazılı bir şekilde gösterilmesini öngörüyor. Uygulamanın amacının, Rusların yabancı diller öğrenmesini teşvik etmek olduğu bildirdildi.
Rusya\'da 2022 yılından itibaren okul mezunları için yabancı dil sınavı zorunlu hale gelecek.

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