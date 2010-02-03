Rus sunucu Laleli'yi tanıtacak

T24- İstanbul Fashion Week'e Rusya'nın Paris Hilton'u olarak anılan sunucu Ksenia Sobchak da katılacak.



KSENİA SOBCHAK / FOTO GALERİ







Türkiye’nin moda ve tasarım birikimini dünya moda takvimine taşımak üzere kurgulanan ve 3-6 Şubat 2010 tarihleri arasında Santralistanbul’da gerçekleştirilecek İstanbul Fashion Week (İFW) etkinliğine ABD’li aktris Meg Ryan’ın yanı sıra Rusya’nın Paris Hilton’u olarak anılan Ksenia Sobchak da katılacak. HT Ekonomi’yi ziyaret eden ve dün İFW’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Rusya, bizim için en büyük pazarlardan birisi. Rusya’dan 20’ye yakın basın mensubu getiriyoruz. Özellikle Rusya’nın ünlü sunucusu Sobchak’i alıp Laleli’de dolaştıracağız. Ona Ruble ile alışveriş yaptıracağız” diye konuştu.



Türk malı ayakkabı giyecek



Ruble ile ticaret konusunda her şeyin tamamlandığını ve tek eksiğin Rusya’da tanıtımını yapmak olduğunu kaydeden Tanrıverdi, “IFW ile bunun tanıtımını da yapacağız” dedi. Sobchak ile bir reklam filmi çekileceğini de söyleyen Tanrıverdi, “Kendisi Rusya Başkanı Vladimir Putin’in aile dostu. Türk malı ayakkabı giyerek bunun tanıtımını yapacak” dedi. Rusya’ya yönelik ciddi çalışmaları olduğunu anlatan Tanrıverdi, ülkenin ünlü müzisyenleri Lada Dance ve Timati ile aktör ve yapımcı Igor Vernik’in de IFW’ye geleceğini söyledi. Tanrıverdi, “Geçen yılki İFW 90 milyon dolarlık bir reklamın yaratacağı reklam etkisini gerçekleştirdi. Bu yıl ise 150 milyon dolarlık tanıtım etkisini oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.





24 defileli İFW için piyango bileti satılıyor



İFW Komite Başkanı İsmail Kutlu ise Milli Piyango İdaresi’nin 9 Şubat 2010 tarihinde çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletlerinin de İstanbul Fashion Week (İFW) için özel olarak tasarlandığını bildirdi. Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) Başkanı Bahar Korçan da yarın başlayacak olan İFW’de karma defilelerde de 3 yeni tasarımcının defilesinin sunulacağını kaydetti. Korçan, 4 gün sürecek İstanbul Fashion Week’te 10 marka, 11 tasarımcı 2 karma olmak ve bir de sosyal sorumluluk projesi olmak üzere toplam 24 defile gerçekleşeceğini söyledi. Tanrıverdi ise Türkiye’de ağustosta moda fuarı düzenlemek istediklerini bildirdi.