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Spor

Rus sporcular 'bağımsız atlet' statüsünde yarışacak

Atletlerin birinci olmaları halinde Rusya Milli Marşı çalınmayacak

25 Temmuz 2017 14:37

Rusya Atletizm Federasyonu, gelecek hafta Londra'da başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası'na 19 sporcusunu gönderecek. Rusya'nın doping cezası nedeniyle atletler "bağımsız atletler" olarak yarışacak ve dallarında birinci olmaları halinde Rusya Milli Marşı çalınmayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; doping skandalı nedeniyle 2016 Rio’da atletizmden men edilen Rusya, devam eden cezasına rağmen gelecek hafta Londra’da başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası’na 19 sporcusunu göndermeyi planlıyor.

Rusya Atletizm Federasyonu yöneticisi Elena Orlova’nın TASS’a (Rusya Haber Ajansı) yaptığı açıklamaya göre doping dosyasında yer almayan 19 sporcunun şampiyonada yarışması için IAAF’e (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) gerekli belgeleri gönderdiklerini açıkladı.

Diamond League’de kadınlar yüksek atlamada yoluna namağlup devam eden ve bu sezon Lozan’da 2.06 metre ile Diamond League rekoru kıran son dünya şampiyonu Mariya Lasitskene ve erkekler 110 metre engellinin favorisi son dünya şampiyonu Sergey Shubenkov’un da aralarında olduğu 19 sporcu şampiyonada yer alacak.

“Bağımsız atletler” olarak adlandırılması beklenen Rus sporcular, Rusya bayrağı altında yarışamayacak ve kazanmaları halinde Rusya Milli Marşı çalınmayacak.

2016 Rio’da IAAF ve IOC’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) özel kararıyla bir tek Darya Klishina kadınlar uzun atlamada mücadele etmiş ve Rusya’yı 2016 Rio’da temsil eden tek atlet olmuştu.

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