Rus Soyuz mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Rus Soyuz uzay mekiği TMA-17'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştığı ve başarılı şekilde kenetlendiği bildirildi.

Rus uzay ajansı yetkililerinden Valery Lyndin, Kazakistan'ın Baykonur üssünden havalanan ve 3 kişinin bulunduğu TMA-17'nin TSİ 00.48'de UUİ ile otomatik sistem yardımıyla kenetlendiğini kaydetti.

Açıklamada, Rus uzay mekiği TMA-17'de bulunan Amerikalı Timothy J. Creamer, Japon Soichi Noguchi ve Rus Oleg Kotov'un UUİ'deki personele katıldığı da kaydedildi.

Ekim ayından bu yana Amerikalı Jeff Williams ve Rus Maxim Surayev'in bulunduğu UUİ'nin personeli bu yıla kadar 3 kişiyi aşmamıştı.