Rus şirketten iki ekranlı cep telefonu

Bir Rus telefon şirketi, iki ekranlı bir telefon geliştirdiğini duyurdu. Android işletim sistemiyle çalışması planlanan telefonun ekranlarından biri kağıt olacak.



Rus şirket Yota, iki ekranlı bir telefon geliştirdiğini açıkladı. Şirket, söz konusu telefonun ekranlarından birinin kağıt olduğunu belirtti.

Şirket, telefonun az enerji harcayan ikinci bir ekrana sahip olmasının, kullanıcıların sosyal medya güncellemelerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını vurguladı.

İkinci ekran sayesinde cihazının pilinin bitmek üzere olduğu durumda bile kritik bazı bilgilerin görüntülenmesi mümkün olabilecek.

Şirketin Android işletim sistemi ile çalışan 4G özellikli telefonu 2013 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şirket, telefonu Samsung Galaxy S3, HTC One X ve Sony Xperia T ile aynı sınıfta satacağını açıkladı.

Eğer telefon planlandığı gibi piyasaya sürülürse bu şirketin ilk telefonu olacak.

Kağıt ekran teknolojisi daha çok e-kitap okuyucularda kullanılıyor. Bu teknoloji okuma sırasında gözü yormadığı ve güneş altında da okunabildiği için tercih edilebiliyor.

Ancak, e-mürekkep teknolojisinin yenilenme hızının yavaş olması nedeniyle bu ekranlar video izlemek ya da bilgisayar oyunu oynamak için kullanılmıyor.

Yota'nın piyasaya sürmeyi planladığı telefon ise her iki tür ekranı aynı cihazda birleştiriyor.