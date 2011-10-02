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Yaşam

Rus sevgiliyle gezi işinden etti

İsviçre Emniyet Genel Müdürü Michael Perler (42), Rus sevgilisini Rusya’daki resmi bir iş gezisine götürdüğü için kızağa çekildi.

02 Ekim 2011 03:00



T24-  İsviçre Emniyet Genel Müdürü Michael Perler (42), Rus sevgilisini Rusya’daki resmi bir iş gezisine götürdüğü için kızağa çekildi.




İsviçre basını, 2009’dan beri görev yapan Perler’ın Elena T. isimli Rus kayak hocası sevgilisini, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki istihbarat uzmanlarının da katıldığı uluslararası bir toplantıya götürdüğünü geçen sene ortaya çıkarmıştı. Rus iş adamıyla yakın ilişkisi olan Elena’nın iş gezisine katıldığı haberlerinden sonra Perler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Federal mahkeme önceki gün Perler’ın bu ilişkisiyle görevini tehlike attığı kararını verdi. Adalet Bakanlığı sözcüsü de Perler’in geçici olarak görevden alındığını açıkladı. Yetkililer, ulusal ve yabancı istihbarata dair özel bilgilere ulaşma yetkisi olan Perler’ı “safça ve sorumsuzca” davranmakla suçlayarak “Ne yazık ki sadece duygularının peşinden gitti” ifadelerini kullandı.

Kayak hocasını terketti

Perler, ismi geçen kadınla ilişkisini kopardığını, temyize gideceğini söyledi. Elena T. ise “İlişkimiz bir yıl sürdü. Ayrılmak çok acı. İsviçre için tehlike değilim” dedi. İsviçre vatandaşlığı da olan Elena, zengin Rusların tatil yaptığı Saint Moritz’de kayak hocası



 

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