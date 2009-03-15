Rus sevgilisiyle yakalandı

Mel Gibson, Kosta Rika’daki lüks malikânesinde genç Rus sevgilisiyle objektiflere yakalandı.



Aşırı Katolik olmasıyla bilinen Braveheart filminin Oscar ödüllü yıldızı Mel Gibson, Kosta Rika’daki lüks malikânesinde genç Rus sevgilisiyle objektiflere yakalandı.



Çektiği “İsa’nın Çilesi” filmiyle büyük ses getiren ve inançları gereği 6 çocuk sahibi olan Gibson’ın Oksana isimli kadınla Pasifik kıyılarında sarılıp öpüşürken görüntülendi. Ünlü aktörün 28 yıllık eşi Robyn ise ortalıkta yok. Magazin basını, Gibson’un Kosta Rika’ya çocuklarını da getirdiğini ve yeni filminde Oksana’yı oynatacağını yazdı.

